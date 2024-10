د آزاد فلسطین سرود خپور شو

د ایرنا خبري آژانس د خبر له مخې، د ژغورونکو منتظران سازمان وویل چی د «Free Free Palestine» دا د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره د هنر او احتجاج په توګه جوړ شوی ده.

دا کار په فلسطین کې د اشغال او ظلم د پای ته رسولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مقاومت غږ او د ازادۍ غوښتونکو د هیلو څرګندونه کوي. د دې سرود چې د حسن توکلي لخوا لیکل شوي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونو کې د اوریدلو شعارونو مجموعه ده او د مختلفو ژبو په یوځای کولو او د احتجاجي اصطلاحاتو په کارولو سره توانیدلې چې خپل پیغام پراخو خلکو ته ورسوي.

د براعظمونو په زړه کې په ښارونو کې چې د فلسطین څخه کیلومترو لرې دي، د نړۍ خلک د فلسطین د خلکو د آزادۍ لپاره «!Free Free Palestine» شعار ورکوي چې د نړۍ ټول دودیز سرحدونه یې په لنډه توګه مات کړل او د ښارونو او هیوادونو زړه ته پرته له کومې هڅې خپل لاړه پيدا کړل.

په دغه لاريون کې ډېر شعارونه او چيغې اورېدل کېږي، چې ټول د فلسطين د مظلومو خلکو د ازادۍ په موخه ګرځي.

په عین وخت کې، ډیری هنرمندان د دې نړیوال غورځنګ، او نړیوال کمپاین «امام مهدي څوک دی؟» سره همغږي شوي چی همداشان د فلسطین د مقاومت د مرکزي برخې د پیژندلو، ملګرتیا او معرفي کولو په هدف چې د نړۍ د نجات ورکوونکي(منجی) راتلونکې لپاره هیله لري، د موسیقۍ دا ټوټه خپره کړه.

د موسیقۍ متن «!Free Free Palestine»

We are Waiting for the dawn of light

موږ د لمر لوېدو ته انتظار یو

As Voices echo through the night

چیغې په شپه کې اوریدل کیږي

From the river to the sea

له سیند څخه بحر ته

Palestine will soon be free.

Oh free... Oh free

فلسطین به ډیر ژر آزاد شي.

Listen to the prayer of the people tonight

نن شپه د خلکو دعا واورئ

Calling on the savior to show them light

دوی له نجات ورکوونکي(منجی) څخه غوښتنه کوي چې دوی ته رڼا وښيي

Rise up! It’s time for you and I to shine

راپورته شه! دا زما او ستا د ځلیدو وخت دی

Chanting free, free Palestine!

دا چيغه چې فلسطین ازاد، ازاد!

د پیغام پای/